Директор Кабисов: долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает миллиард рублей

Директор госпредприятия «Энергоресурс - Южная Осетия» Ацамаз Кабисов заявил, что долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, передает РИА Новости.

«Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 млн рублей, а по электроэнергии у нас 607 млн рублей», — сказал Кабисов.

Он добавил, что Южная Осетия планирует провести с Россией переговоры по теме погашения задолженности. Глава госпредприятия подчеркнул, что неплательщиков в будущем ждет отключение от сети. Он отметил, что компания может отключать абонентов после двух платежных периодов после соответствующего предупреждения.

16 марта президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле и пригласил президента в республику как самого почетного гостя.