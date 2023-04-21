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Акционеры Сбербанка утвердили выплату рекордных дивидендов

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк выплатит инвесторам самые большие дивиденды за всю историю компании, сообщает пресс-служба банка.

«В ходе собрания акционеры поддержали рекомендацию Наблюдательного совета о выплате рекордных 565 млрд рублей дивидендов, из расчета 25 рублей на одну акцию, — сообщил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. — Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства, как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 миллионам человек, которые являются нашими частными акционерами».

Правительству РФ принадлежит 50% плюс 1 акция в уставном капитале и 52,32% обыкновенных акций, таким образом, основным акционером Сбербанка выступает государство. Соответственно, российский бюджет получит 282,5 млрд рублей в виде дивидендов от Сбербанка.

«Крупнейшие в истории банка дивиденды дают рынку сигнал, что крупный бизнес чувствует себя уверенно, а экономика адаптировалась к происходящему и готова развиваться в новых условиях», — подчеркнул Антон Силуанов, министр финансов РФ, председатель наблюдательного совета Сбербанка.

По словам Грефа, акции Сбербанка стали сейчас самыми популярными ценными бумагами в России, ими владеет около 40 % всех российских инвесторов. Примерно треть акционеров Сбербанка — это нерезиденты, сообщил Греф, таким образом, банк сохраняет свою привлекательность и для иностранных инвесторов.

Высокие показатели Сбербанка в сочетании с его популярностью среди инвесторов сделали его драйвером роста всего российского фондового рынка. За последнее время акции Сбербанка выросли почти на 40 %, сейчас банк — это самая дорогая компания страны. И с середины марта индекс Мосбиржи вырос до максимального значения за последний год, до 2600 пунктов.

«Мы благодарны нашим клиентам и акционерам за доверие, а нашей команде — за профессионализм и вовлеченность. Благодаря накопленному запасу прочности и внедрению собственных технологий во все сферы нашего бизнеса, нам удалось показать отличный финансовый результат», — отметил Греф.

Несмотря на санкции и общее ухудшение экономической ситуации, Сбербанк получил чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 270,5 млрд рублей. В этих условиях Сбер еще раз подтвердил свое лидерство и свою устойчивость как основной банк Российской Федерации, отметил Силуанов. По его словам, результаты работы Сбера за прошлый год, по сути, помогли выстоять всей финансовой системе нашей страны.

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