Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов за прошлый год

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что годовое собрание акционеров Сбербанка одобрило выплату рекордных дивидендов за прошлый год. Голосование прошло в заочной форме, сообщил банк на своем сайте.

Ранее наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд руб. или 25 руб. за одну ценную бумагу.

«Решение по дивидендам, которое приняло общее собрание, рекордное за всю историю дивидендных выплат. <...> У банка есть большой запас прочности с одной стороны, банк заботится о своих акционерах, и результаты работы», — сказал Силуанов.

Президент Сбербанка Герман Греф назвал рекордные дивиденды кредитной организации, которые планируется выплатить по итогам 2022 года, важным событием для всего российского фондового рынка. Глава Сбера уточнил, что принятие решения о выплате дивидендов стало возможным благодаря «запасу прочности», который банк достиг в 2022 году. По итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации превысила 1 трлн 246 млрд руб.

Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 11 мая, сообщала газета «Коммерсант».