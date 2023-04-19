ЦБ в первом квартале 2023 года выявил втрое больше нелегальных кредиторов, чем годом ранее

Центробанк России в январе-марте 2023 года выявил втрое больше так называемых «черных» кредиторов, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, всего в I кварталеч этого года регулятор обнаружил 1159 субъектов нелегальной деятельности, что на 24,6% больше, чем годом ранее.

«Самый большой рост был зафиксирован по нелегальным кредиторам. Их было выявлено почти в три раза больше по сравнению с I кварталом 2022-го, а финансовых пирамид — больше всего на 6%», — рассказал Валерий Лях.

По словам Ляха, наиболее заметрный рост наблюдался по показателям миграции нелегалов в онлайн. Доля таких кредиторов, которые предоставляют услуги только онлайн, составила 42,5%. За рассматриваемый период показатель вырос в шесть раз.

В ЦБ объяснили такой рост, с одной стороны, действительно существующей тенденцией по увеличению числа нелегальных кредиторов, а с другой — с настройкой поисковых систем и алгоритмов Банка России, которые мониторят различные группы, в частности в соцсетях.