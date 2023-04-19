Центробанк раскрыл новые и популярные схемы нелегальных финансовых компаний в России

За последнее время на российском внутреннем рынке выявились новые мошеннические схемы нелегальных финансовых компаний. Одной из самых популярных стал арбитраж между разными площадками на одну криптовалюту, приводит слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха газета «Известия».

При такой схеме мошенники специально завлекают клиентов подзаработать на разнице курса криптовалюты на разных торговых площадках. Однако нюанс в том, что эти площадки, как правило, создаются самими нелегальными финансовыми компаниями. В итоге после нескольких пробных сделок клиенты обычно «остаются без всех вложений», пояснил он.

«На одной площадке известная криптовалюта, например Bitcoin, торгуется по одной цене, а на другой — по более высокой. Купил подешевле, продал подороже. Для этого нужно завести деньги на площадку, где стоимость ниже, а потом получить на той, где более высокая цена. Только первая или вторая площадка, как правило, нарисованы мошенниками. Сначала они дают человеку один-два раза получить прибыль, он видит, как это здорово, увлекается и приносит уже серьезные суммы. После чего остается без всех вложений», — заключил Лях.

Еще одной популярной схемой обмана граждан за последнее время стали сайты кредитных брокеров, которые одновременно предлагают услуги по получению займов и у легальных кредиторов, и у нелегальных. При подобной схеме организации обещают клиентам, что если им откажут в заимствовании легальные компании, то деньги выдадут нелегалы. В итоге такие сайты валютному регулятору приходится блокировать, заключил он.

10 февраля заместитель председателя Госдумы по экономической политике Николай Арефьев связал рост числа финансовых мошенников на 85% с падением уровня жизни россиян и низким уровнем финансовой грамотности граждан. При этом, как уточнил он, «к сожалению», пока Госдума не планирует никаких новых инициатив по борьбе с финансовым мошенничеством.