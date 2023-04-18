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Комитет сената США сообщил об обслуживании счетов нацистов в Credit Suisse до 2020 года

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Global Look Press

Бюджетный комитет сената США опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников до 2020 года. Об этом говорится на сайте комитета.

«Credit Suisse, по всей видимости, вел счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», — сказано в сообщении.

По информации властей США, 70 счетов, которые, вероятно, связаны с нацистами, были открыты в банке после 1945 года и как минимум 14 из них действовали в 21 веке. Некоторые оставались действующими и в 2020 году.

При этом один из счетов принадлежал лидеру нацистов, которого осудили в ходе Нюрнбергского процесса.

Отмечается, что данные были получены по повестке в рамках двухпартийного расследования. Изначально информацию об обслуживании банком нацистов опубликовала организация Центр Семена Визенталя в 2020 году, после чего Credit Suisse согласился провести расследование

В комитете также добавили, что в США продолжат отслеживать ситуацию.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение Министерству культуры и Минцифры РФ собрать и подготовить данные о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и нынешнего украинского режима для того, чтобы сформировать устойчивую гражданскую позицию.

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