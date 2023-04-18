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Владелец «Букета столицы» выкупил Васильевский стекольный завод за 172 млн рублей

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Depositphotos

Васильевский стекольный завод продали на торгах, организованных АО «Российский аукционный дом», за 172 млн рублей, сообщили изданию «Реальное время» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Новым владельцем завода стал частный инвестор — ООО «ВДН 1». Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором фирмы является Луиза Сеньковская. Она руководит еще двумя фирмами, включая «Вежари» — юридическое лицо сети цветочных магазинов «Букет столицы».

Теперь компания получила площади предприятия, которые достигают 15 гектаров. На них расположены производственно-складские здания общей площадью 27,9 тыс. кв. м.

«После завершения процедур по оформлению мы с инвестором будем думать, как развивать эту площадку. Там может появиться интересное производство. Может быть, даже вернуться к истории и начать производить стеклянную тару», — рассказал глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

Васильевский стекольный завод был признан банкротом в августе 2019 года по иску АСВ от лица «Татагропромбанка». Завод расположен в 40 км от Казани на левом берегу Волги. Начальная цена составляла 287 млн рублей, минимальная — 209,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ретейлер Х5 Group приобретает компанию «Тамерлан», которая владеет сетями дискаунтеров «Покупочка», «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га». В рамках сделки Х5 Group отойдут 295 магазинов общей площадью 124,2 тыс. кв. м.

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