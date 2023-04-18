Мантуров: Индия проявляет большой интерес к IT продуктам и разработкам из РФ

Индия проявляет большой интерес к российским IT продуктам и разработками. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

По его словам, Индию интересуют системы беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах, умные системы навигации и отслеживания судов.

«Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта, в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими», — пояснил министр.

Ранее президент России Владимир Путин призывал динамичнее развивать технологические партнерства с компаниями из дружественных стран.

Об этом он заявил на встрече с рабочими завода по производству тяжелой путевой техники и оборудования для строительства «Тулажелдормаш».

Путин также говорил о необходимости стремления к полной локализации производства в Российской Федерации по критически важным направлениям.