Эксперт рассказал, как сэкономить на ремонте в квартире

В условиях роста цен на строительные и отделочные материалы, все же, можно сэкономить делая ремонт в квартире. Как грамотно распорядиться средствами, рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В первую очередь он посоветовал выбирать не брендовую отделку, а более бюджетные аналоги российского производства или менее известных зарубежных компаний. Он подчеркнул, что зачастую их качество не менее высокое, чем у знаменитых марок. Также эксперт рекомендовал приобретать товары для ремонта на рынках или напрямую у производителя, минуя дорогие магазины.

«Стоит подготовить качественную смету и тщательно рассчитать потребность в материалах, а затем приобрести все оптом (тогда можно получить скидку). Часть работ во время ремонта вполне можно выполнить самостоятельно (демонтаж старых покрытий, покраску потолков, оклейку стен обоями и т.д.)», — отметил Деев.

При этом он добавил, что самостоятельно браться за те или иные виды работ необходимо лишь при стопроцентной уверенности в успехе, иначе придется вспомнить поговорку: «Скупой платит дважды».

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