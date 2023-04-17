Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между РФ и Индией

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе встречи в Нью-Дели призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это будет способствовать расширению взаимного турпотока и беспрепятственному обмену бизнес-делегациями.

«Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг», — добавил Мантуров.

Ранее блогер Николай Левшиц сообщал, что с 18 апреля может быть возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Позже в аэропорту «Внуково» опровергли появление прямых рейсов в Грузию. Появление прямых рейсов в Грузию объяснили техническим сбоем табло. После рейс в аэропорт Тбилиси от авиакомпании Georgian Airways пропал из онлайн-табло аэропорта.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в июле 2019 года.