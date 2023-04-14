Минэкономики оценило ВВП ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в 2 трлн рублей

Министерство экономики России оценило ВВП ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в 2 трлн рублей, сообщает РБК.

Отмечается, что объем ВВП России с учетом этих четырех регионов в 2023 году составит 159,81 трлн руб., а без них — 157,777 трлн руб.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение цен на российские энергоносители спровоцирует укрепление рубля. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По его оценке, это положительно отразится на укреплении рубля, так как цена российской национальной валюты зависит от торгового баланса.

Британский экономист Иэн Стюарт в колонке для издания Reaction заявил, что высокие цены на энергоносители и другие товары, вызванные спецоперацией, поддержали государственные доходы России и укрепили курс рубля.

До этого экономист Александр Баранов сообщил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.