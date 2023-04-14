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Xiaomi ответила на внесение компании в список «спонсоров войны» на Украине

Xiaomi выступила против решения Украины о включении компании в перечень «спонсоров войны»

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Depositphotos

Китайская корпорация Xiaomi отреагировала на решение Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внести компанию в перечень «международных спонсоров войны». Соответствующее заявление опубликовано на сайте корпорации.

Как заявили в Xiaomi, корпорация «решительно против того», чтобы украинская сторона включала ее в такой список.

В компании указали, что она предоставляет услуги потребителям в более чем 100 странах и регионах мира. Там отметили, что у каждого потребителя во всем мире есть право получать доступ к средствам связи и информации в интернете.

В Xiaomi подчеркнули, что корпорация выступает за мир и не поддерживает никаких военных действий.

«Наша миссия <...> — сделать так, чтобы все люди могли насладиться прекрасной жизнью, которую позволяют создать наука и технологии», — добавили в Xiaomi.

Xiaomi является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире.

Ранее НАПК внесло в этот же перечень французские компании Auchan, Leroy Merlin, Bonduelle, американскую Procter&Gamble и ряд других.

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