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Директор ВП от РФ: Всемирный банк показывает «предвзятость пессимизма» к экономике России

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Wikimedia Commons

Исполнительный директор по Российской Федерации и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что ВП демонстрирует «предвзятость пессимизма» по отношению к оценке перспектив развития экономики России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у экономистов банка распространен термин «предвзятость оптимизма», что означает стремление переоценивать темпы развития в долгосрочной перспективе.

«Хотя в оценках темпов роста российской экономики банк, как может показаться, чаще демонстрирует, скорее, предвзятость пессимизма», — считает Маршавин.

Он подчеркнул, что российские эксперты стараются отслеживать подобные тенденции и вести диалог с экономистами международной организации.

Ранее Маршавин заявил, что РФ активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка.

Он пояснил, что за 2022 год представители российско-сирийской дирекции провели сотни встреч с представителями других стран, а также с менеджментом Банка. Представители России обсуждали подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов.

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