Директор от России заявил, что РФ активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка

Исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что РФ активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

«Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка – так называемой эволюционной дорожной карты», — рассказал Маршавин.

Он пояснил, что за 2022 год представители российско-сирийской дирекции провели сотни встреч с представителями других стран, а также с менеджментом Банка. Представители России обсуждали подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов.

Маршавин назвал Всемирный банк одной из немногих платформ, сохранивших возможности полноценного диалога по «широкому кругу тем международного развития».

Ранее исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что глава ВБ Дэвид Малпасс, который должен вскоре уйти в отставку, оказался под сильнейшим давлением Запада.