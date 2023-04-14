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Директор от России заявил, что глава ВБ Малпасс оказался под давлением Запада

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что глава ВБ Дэвид Малпасс, который должен вскоре уйти в отставку, оказался под сильнейшим давлением Запада, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, в прошлом году тон президента Группы Всемирного банка изменился под жесточайшим давлением западных акционеров банка, и в публичных заявлениях Малпасс стал допускать политизированные высказывания, что неприемлемо для международного чиновника такого уровня», — заявил Маршавин.

Российский функционер отметил, что высказывает лишь личное мнение, не имеющее отношении к официальной позиции Группы Всемирного банка. Маршавин напомнил, что Малпасс до начала активных боевых действий, еще 2021 году совершил прорывную поездку в Москву и стал главным гостем на церемонии открытия ПМЭФ.

Маршавин отметил, что ранее Малпасс таким образом проявил смелость на посту главы ВБ.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что необходимо искать «выход из тупикового положения» беднейших стран мира.

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