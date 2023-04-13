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В Испании начато расследование в отношении владельца чат-бота ChatGPT

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Depositphotos

Испанское агентство по защите данных (AEPD) сообщило о начале предварительного расследования против владельца компании из США OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает РИА Новости.

«Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало в пределах своей компетенции предварительное расследование в отношении американской компании OpenAI, владельца сервиса ChatGPT, в связи с возможным несоблюдением правил», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что испанский регулятор попросил Европейский совет по защите данных (EDPB) включить сервис ChatGPT для рассмотрения на своем пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс с помощью чат-бота ChatGPT написал песню на испанском языке для главы финансового холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Как признается Уоррен Баффет, Билл Гейтс посетил его пять месяцев назад и показал ему ChatGPT. Гейтс помог ему разобраться в том, как работает нейросеть и рассказал о возможностях чат-бота. По словам Баффета, Гейтс отметил, что ChatGPT не умеет шутить: «Он просто не умеет шутить, но может рассказать, что прочитал все книги, все юридические заключения.

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