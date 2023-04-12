В МВФ заявили, что у стран с низкими доходами критическая нехватка продовольствия

Глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас заявил, что сильнее прочих на данный момент страдают страны с низкими доходами — для них вопрос продовольствия становится критическим, сообщает РИА Новости.

«Нас беспокоят нарушения, особенно в ценах на продовольствие и поставках продуктов питания. Это является критическим для стран с низкими доходами», — заявил Медас на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Он отметил, что нарушение поставок зерна из России и с Украины привело к резкому росту цен на продовольствие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что перспективы зерновой сделки «не такие уж хорошие» из-за того, что часть соглашений не соблюдается.

Он отметил, что представители Организации Объединенных Наций «прикладывают усилия, но у них не все получается», и «никакая сделка не может стоять на одной ноге».