Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МВФ заявили, что у стран с низкими доходами критическая нехватка продовольствия

close
100%
Shutterstock

Глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас заявил, что сильнее прочих на данный момент страдают страны с низкими доходами — для них вопрос продовольствия становится критическим, сообщает РИА Новости.

«Нас беспокоят нарушения, особенно в ценах на продовольствие и поставках продуктов питания. Это является критическим для стран с низкими доходами», — заявил Медас на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Он отметил, что нарушение поставок зерна из России и с Украины привело к резкому росту цен на продовольствие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что перспективы зерновой сделки «не такие уж хорошие» из-за того, что часть соглашений не соблюдается.

Он отметил, что представители Организации Объединенных Наций «прикладывают усилия, но у них не все получается», и «никакая сделка не может стоять на одной ноге».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях