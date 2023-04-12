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Замглавы Минфина РФ Колычев: евро в активах ФНБ могут ликвидировать до конца 2023 года

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Shutterstock

Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что евро может быть ликвидирован в активах Федерального налогового бюджета (ФНБ) до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы операции в рамках бюджетного правила проводим с Центробанком РФ. Соответственно, ЦБ зеркалирует их на рынке. И на рынке ЦБ, естественно, зеркалирует только дружественную валюту», — сказал Колычев.

По его словам, операции с евро и долларом находятся вне рынка. Он также добавил, что использование ФНБ предусмотрено помимо бюджетного правила.

Ранее сообщалось, что российский бюджет в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. По данным ведомства, в марте казна недополучила 39 млрд руб. от ожидаемых нефтегазовых поступлений. При этом в январе и феврале 2023 года российский бюджет пополнился на 2,217 трлн руб. за счет ненефтегазовых доходов. Показатель снизился на 9% относительно аналогичного периода 2022 года за счет сокращения поступлений налога на прибыль.

До этого российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что за прошедшие месяцы 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) не пополнялся, поскольку его средства использовали на различные цели. По словам Силуанова, цены на российские энергоресурсы в настоящее время «немного подкачали».

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