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В АТОР заявили, что за 2023 год Мальдивы посетили 65 тыс. россиян

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Россияне побили исторический рекорд посещаемости Мальдив, обогнав иностранцев. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что января по март в общей сложности страна приняла 65 060 туристов из России: 23,2 тыс. — в январе, 21,5 тыс. — в феврале и 20,3 тыс. — в марте.

В АТОР уточнили, что в каждом месяце и в целом за первый квартал года, Россия – лидер по турпотоку на Мальдивы. Отмечается, что соотечественники стабильно обгоняют по поездкам на острова граждан Индии и Британии.

Турпоток на Мальдвы из России за первые три месяца года выросли на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что спрос на туры по России на майские праздники в 2023 году вырос на 50% в сравнении с 2022 годом.

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