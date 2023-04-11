Путин: доходы в консолидированный бюджет РФ в первом квартале превысили 13 трлн рублей

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале текущего года превысили 13 трлн рублей, что соответствует прошлогодним показателям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Экономическая динамика отражается на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей», — заявил он.

Он отметил, что эти показатели соответствуют прошлогодним и назвал динамику «хорошей».

Также президент отметил, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов. По его словам, внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись и расслабляться нельзя.

Глава государства отметил, что снизить угрозы для финансовой системы страны позволил запрет вывоза капитала из РФ.

Путин подчеркнул, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись. По его словам, расслабляться и пускать ситуацию на самотек было бы неправильно.

Кроме того, Путин заявил на совещании по вопросам экономики, что прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы должен быть максимально объективным.