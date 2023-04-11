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TV3: российское топливо перевозят через Ригу на Украину по поддельным документам

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Tatiana Meel/Reuters

Российское топливо перевозят через Латвию на Украину по поддельным документам. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

В начале года в рижский порт зашли три танкера из Санкт-Петербурга.

«Суда «NS Point» и «NS Pride» российской государственной компании «Совкомфлот» доставили топливо в хранилища компаний «ПАРС Терминал» и «Нафтимпэкс». Общая стоимость груза может составить более 100 миллионов евро», — говорится в публикации.

Уточняется, что до 5 февраля ввоз российского топлива в Европу на являлся нарушением санкций.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа через Украину в Европу составили 37,2 млн кубометров. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

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