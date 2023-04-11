СМИ: доход бюджета России от разового сбора с бизнеса превысит заявленную сумму

Объем поступлений в российский бюджет от единовременного взноса с крупных предприятий может составить до 470 млрд руб. — это в 1,6 раза больше заявленной Министерство финансов РФ суммы в 300 млрд руб. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В исследовании говорится, что для обеспечения суммы взноса в 300 млрд ставка налога на непредвиденную прибыль может быть установлена на уровне 3,2%. В НИУ ВШЭ отметили, что такая цифра получена на основе анализа агрегированных данных Росстата о финансовом результате прибыльных организаций и публичной финансовой отчетности компаний.

Как объяснил эксперт Центра экономической перспективы ИГМУ НИУ ВШЭ Илья Гуленков, в реальности расчет будет проводиться для каждой организации индивидуально по данным налоговых деклараций. Поэтому, считает эксперт, итоговый объем сбора может составить до 470 млрд руб.

О том, что поступления от единоразового взноса могут превысить заявленные властями сумму, заявил также член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его мнению, эти дополнительные платежи в бюджет были бы крайне уместны, однако кардинально ситуацию с бюджетным дефицитом они не изменят. Он подчеркнул, что финансовое положение российской казны может значимо поправить только рост поставок и сокращение дисконта на экспортируемые углеводороды.

По итогам 2023 года, согласно закону о бюджете РФ, доходы составят 26,1 трлн руб, а расходы — 29 трлн руб., то есть дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн руб.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что прогнозируемый размер ставки по сбору в федеральный бюджет с представителей крупного бизнеса составит около 5% от сверхприбыли организаций за 2021-2022 гг. При этом компании смогут оплатить данный сбор и в 2024 году.