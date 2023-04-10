В Минфине категорически против возврата к обязательной продаже валютной выручки

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что возможность возврата к обязательной продаже валютной выручки иногда поднимается, но ведомство на данный момент твердо против этого. Об этом информирует ТАСС.

«Вопрос периодически обсуждается, и есть разные точки зрения по этому поводу», — сказал замглавы российского финансового министерства.

По его словам, пока что никаких решений в отношении возврата не принято.

«Наша позиция твердая: <...> сейчас пересматривать этот подход необходимости нет», — сказал он.

В июне прошлого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам товаров продавать 50% своей валютной выручки.

Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ, освободивший юридических лиц-экспортеров от обязательства продавать валютную выручку, полученную от нерезидентов.