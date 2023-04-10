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«Известия»: доходы россиян в 2023 вырастут на 3%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В текущем году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, а инфляция при этом снизится до 6,5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В прогнозе также указывается, что инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го.
Также согласно анализу, проведенному экспертами, безработица не поднимется выше 4%.

Во время совещания президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22%, а среднедушевой доход вырос на 12,5%. Росстат отчитался: за III квартал 2022 года за чертой бедности оказалось 15,3 миллиона человек, это 10,5% от всех граждан РФ.

Среди основных целей страны в текущем году Путин назвал рост реальной заработной платы. Он поручил правительству и Центральному банку России (ЦБ РФ) снизить уровень бедности в стране.

Ранее сообщалось, что более половины россиян – 54% — никогда не оформляли налоговый вычет при том, что в целом 65% граждан знают о такой возможности. Респонденты назвали причины отказа от налогового вычета. Среди них – сложность оформления документов, долгий срок ожидания получения денег, неофициальные источники дохода и отсутствие нужного пакета документов для получения вычета.

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