РИА Новости: билеты Turkish Airlines можно купить российскими картами в офисах

Обладатели банковских карт Visa и Mastercard, которые выпускались российскими кредитными организациями, смогут оплатить ими авиабилеты перевозчика Turkish Airlines через российские офисы компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе организации.

По данным собеседника агентства, речь идет о рейсах, которые отправляются из России

«Вы можете оплатить наши авиабилеты картами российских банков, если рейс выполняется из России — для этого вам необходимо обратиться в офис компании, через сайт компании оплата не пройдет», — добавил источник.

Как объясняется, если рейс будет выполняться из Турции или другой страны, то в этом случае оплатить российской картой не получится.

Также сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков.

Ранее стало известно, что Россия и ЮАР намерены запустить прямые авиарейсы в 2023 году.

Также Минтранс РФ уточнял, что Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами.