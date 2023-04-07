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РИА Новости: билеты Turkish Airlines можно купить российскими картами в офисах

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Обладатели банковских карт Visa и Mastercard, которые выпускались российскими кредитными организациями, смогут оплатить ими авиабилеты перевозчика Turkish Airlines через российские офисы компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе организации.

По данным собеседника агентства, речь идет о рейсах, которые отправляются из России

«Вы можете оплатить наши авиабилеты картами российских банков, если рейс выполняется из России — для этого вам необходимо обратиться в офис компании, через сайт компании оплата не пройдет», — добавил источник.

Как объясняется, если рейс будет выполняться из Турции или другой страны, то в этом случае оплатить российской картой не получится.

Также сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков.

Ранее стало известно, что Россия и ЮАР намерены запустить прямые авиарейсы в 2023 году.

Также Минтранс РФ уточнял, что Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами.

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