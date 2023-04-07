Число начатых дел о внесудебном банкротстве россиян за год выросло вдвое

Число начатых дел о внесудебном банкротстве россиян в первом квартале этого года составило 2510, что на 95,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют поступившие в «Газету.Ru» данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отметил, что интерес к бесплатной процедуре освобождения от долгов возрастает.

«Граждане все лучше разбираются в ее особенностях, поэтому доля отклоненных заявлений снижается», - рассказал Юхнин.

Комментируя данные реестра, первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов отметил, что процедура внесудебного банкротства становится более понятной россиянам.

«Она максимально проста, проходит через МФЦ, к тому же она бесплатна. В отличие от процедуры судебной, внесудебную процедуру может инициировать только сам гражданин», — сказал Торосов.

По его словам, сейчас идет работа над расширением механизма внесудебного банкротства по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Говорить о точных прогнозах пока преждевременно. Важно сделать процедуру еще более доступной, в первую очередь для пенсионеров и иных социально уязвимых категорий граждан», — подчеркнул Торосов.

Всего, по данным «Федресурса», за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 года по март 2023 года стартовали 16075 таких процедур с суммой долга 5,55 млрд рублей. Завершены были 10942 процедуры с долгом 3,82 млрд рублей, доля начатых дел составила 52%.

В «Федресурсе» также сообщили, что число корпоративных банкротств за год упало вдвое.