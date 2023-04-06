Силуанов: повышение цен на энергоносители из России приведет к укреплению рубля

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение цен на российские энергоносители спровоцирует укрепление рубля. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты», — указал глава Минфина России.

По его оценке, это положительно отразится на укрепление рубля, так как цена российской национальной валюты зависит от торгового баланса.

Ранее британский экономист Иэн Стюарт в колонке для издания Reaction заявил, что высокие цены на энергоносители и другие товары, вызванные спецоперацией, поддержали государственные доходы России и укрепили курс рубля.

До этого экономист Александр Баранов сообщил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.