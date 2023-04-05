Украина получит от США грант на $2,5 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине второго гранта от США в размере $2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба украинского минфина.

Размер первого гранта составил $1,25 млрд. Средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета в рамках проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine)». За 2023 год Украина получила уже четыре поступления по данному проекту.

Планируется, что в 2023 году размер грантов США Украине составит $9,9 млрд.

Ранее японский экономист Ёсуке Цутида предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга, подчеркнув, что любая международная помощь представляет собой долг, который необходимо погасить. По мере затягивания боевых действий объем этого долга будет расти, параллельно будут расти разрушения, на устранение которых также потребуются средства.