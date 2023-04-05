Американский банк Goldman Sachs вложил более $2 млрд в компании темнокожих женщин

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs вложил более $2,1 млрд в виде инвестиционного капитала и более $23 млн в виде благотворительного капитала предприятиям и некоммерческим организациям, которые принадлежат темнокожим женщинам. Это следует из сообщения банка.

«Такое решение было принято на собрании консультативного совета программы «Миллион темнокожих женщин» (One Million Black Women), в который вошли генеральный директор Фонда Обамы Валери Джарретт, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, актриса Исса Рэй и другие», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

Деньги получат 137 организаций и компаний в США. Программа банка существует с 2021 года, и ее цель — к 2030 году повлиять на жизнь по меньшей мере 1 млн чернокожих женщин.

Из статистики банка следует, что средний доход одиноких темнокожих женщин на 92% меньше, чем у одиноких белых мужчин. По мнению банка, сокращение данного разрыва может расширить возможности всей демографической группы, а также потенциально увеличить годовой ВВП США на 2,1%, или на $525 млрд.