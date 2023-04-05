Магазины Zara, Bershka и Massimo Dutti откроются в России с новыми названиями до конца мая

Все магазины испанской группы Inditex, в частности Zara, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti, откроются в России с новыми названиями до конца мая. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов в интервью РИА Новости.

«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — рассказал Евтухов.

По его словам, Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в России торговые площади. Магазины сменят названия на MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Ранее директора, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила газете «Известия», что первый переименованный магазины марки Zara откроется в московском ТЦ «Авиапарк» в апреле.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. После этого многие западные компании, в том числе Inditex, Adidas, McDonald's, The Coca-Cola Company, приняли решение приостановить деятельность в России или полностью покинуть российский рынок.