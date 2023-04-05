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The Telegraph: решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи нанесет по Западу тройной удар

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Shutterstock

Западу был нанесен тройной удар на фоне решения ряда стран — членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию», — подчеркнула она.

Также, как отметила обозреватель, Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к КНР. Кроме того, Лоуфорд указала, что рост цен на нефть ослабит санкции в отношении России, а ее доходы вырастут.

Обозреватель добавила, что ограничения на российскую нефть были запоздалыми, так как они вступили в силу только в декабре 2022 года.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки.

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