Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: власти РФ разрешили сделку по передаче Shell 94,8 млрд рублей за долю в «Сахалине-2»

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

«Новатэк» получил согласие президента России Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за долю в проекте «Сахалин-2». После чего компания сможет спокойно вывести эти деньги из страны. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

При этом источники издания отметили, что обращение компании «Новатэк» направлено на минимизацию возможных рисков для экспортных поставок углеводородов с проекта.

Собеседник издания добавил, что из полученных Shell денег должна быть вычтена сумма ущерба, который компания якобы нанесла проекту. При этом, вполне вероятно, для устранения недостатков могут быть использованы приходящиеся на долю Shell дивиденды проекта за 2021 год.

Эксперты рынка указали на то, что факт перевода денежных средств компании Shell еще не означает то, что она автоматически их получит. Если же компания не согласится с этим платежом, то средства могут быть переведены на специальный депозит, где они будут храниться до разрешения всех спорных моментов.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал отвечать на вопрос журналистов, давал ли глава российского государства Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денежных средств за долю в проекте «Сахалин-2». Песков подчеркнул, что Кремль никогда не комментируют деловые переписки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях