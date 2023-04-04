Financial Times: в Британии расследование против Фридмана прекратили по двум обвинениям

Следователи в Великобритании, по предварительным данным, закончили расследование в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по двум обвинениям. Об этом сообщает Financial Times.

По информации источников, речь об окончании расследования по двум из трех обвинений против российского бизнесмена.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского миллиардера», — уточнили в СМИ.

Как добавили в FT, сняты обвинения в адрес Фридмана о сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства.

Подчеркивается, что расследование по подозрению в отмывании денег все еще идет.

Другие подробности следственных действий газета больше не приводит.

Ранее стало известно, что активы Фридмана в компании по производству минводы арестованы на Украине. В публикации отмечалось, что IDS Group Ukraine является эксклюзивным импортером воды «Боржоми» на Украину.