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В Сахалинской области обнаружили 85 фальшивых купюр за 2022 год

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Depositphotos

На территории Сахалинской области за 2022 год выявили 85 фальшивых купюр и три поддельные монеты. Об этом написало агентство SakhalinMedia со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального отделения Банка России.

Относительно 2021 года число подделок выросло на 12 штук. 70 из 85 ненастоящих купюр — это банкнота достоинством в 5000 руб., еще восемь — номиналом 1000 руб., четыре купюр в 2000 руб.

На прошлой неделе в Дагестане сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли деятельность по производству фальшивых купюр номиналом 5000 руб.

В первой половине февраля в Москве задержали гражданина Камеруна, который получил $23 тыс. от мужчины за «секретный рецепт» создания купюр с помощью простой бумаги и краски.

В ноябре 2022 года начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, что при обнаружении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк. Подделку изымают без компенсации владельцу.

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