Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вступило в силу ограничение скидки Urals к Brent в $34 за баррель в расчете НДПИ

close
100%
РИА Новости

Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals к североморской эталонной нефти Brent при расчете налогов нефтяных компаний в РФ вступило в силу с 1 апреля. Речь идет о применении скидки к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть. На апрель скидка составит $34.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце февраля.

«Для расчета (налогов в нефтяной отрасли. — «Газета.Ru») предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле — на $34 за баррель, в мае — на $31 за баррель, в июне — на $28 за баррель, в июле — на $25 за баррель», — следует из закона.

Совет Федерации поддержал закон 22 февраля. Он был разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина.
Согласно поручению, в России до 1 марта 2023 года должна быть уточнена методика определения цен на нефть и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях