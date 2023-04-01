Вступило в силу ограничение скидки Urals к Brent в $34 за баррель в расчете НДПИ

Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals к североморской эталонной нефти Brent при расчете налогов нефтяных компаний в РФ вступило в силу с 1 апреля. Речь идет о применении скидки к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть. На апрель скидка составит $34.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце февраля.

«Для расчета (налогов в нефтяной отрасли. — «Газета.Ru») предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле — на $34 за баррель, в мае — на $31 за баррель, в июне — на $28 за баррель, в июле — на $25 за баррель», — следует из закона.

Совет Федерации поддержал закон 22 февраля. Он был разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Согласно поручению, в России до 1 марта 2023 года должна быть уточнена методика определения цен на нефть и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний.