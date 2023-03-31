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РБК: производитель респираторов 3М ведет переговоры о продаже двух заводов в России

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Depositphotos

Американский производитель респираторов и скотча 3М ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России научно-производственному холдингу ВМП. Об этом написал РБК со ссылкой на источник, который знаком с ходом переговоров. В России у 3М два завода – в Татарстане и Волоколамске.

Президент ВМП Михаил Вахрушев подтвердил факт переговоров, но от дальнейших комментариев отказался, следует из материала.

«Стороны уже получили разрешение на сделку от подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями (подкомиссию возглавляет министр финансов Антон Силуанов)», — сказал РБК источник.

На заводе 3М в Татарстане производятся продукты для нефтегазовой отрасли. Завод в Волоколамске выпускает средства защиты, включая респираторы. Выручка «ЗМ Россия» (головное юрлицо компании в России) два года назад достигла 17,7 млрд руб., чистая прибыль — около 1,2 млрд руб.

Эксперты оценили рыночную стоимость заводов в $50 млн. Но, по их словам, 3М сделает скидку, так как компания в рамках сделки не будет продавать технологии производства, а только производственные мощности.

3М приостановила свою деятельность в России на фоне проведения ею спецоперации на Украине.

ВМП работает с 1991 года, производит антикоррозионные материалы для металла и бетона, полимерные покрытия пола и металлические порошки, огнезащитные составы.

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