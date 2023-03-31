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«Ведомости»: малый бизнес попросил Минфин поднять УСН и обнулить НДС для некоторых областей

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Depositphotos

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» Александр Калинин направил письмо с пакетом инициатив министру финансов Антону Силуанову, в котором высказал предложения коллег по увеличению порога для использования упрощенной системы налогообложения (УСН) и обнулению НДС для «человекоемких» отраслей, сообщает газета »Ведомости».

Отмечается, что в отношении УСН «Опора России» предлагает проиндексировать порог по балансовым средствам для предприятий с 150 млн до 250 млн руб. Кроме того, в отношении НДС объединение предложило «обнулить» его для тех сфер предпринимательства, которые серьезно зависят от численности персонала.

По словам Калинина, министр финансов России Антон Силуанов поддержал часть предложений объединения.

Ранее пресс-служба Корпорации МСП, выступающей оператором Национальной гарантийной системы (НГС), сообщила, что владельцы малого и среднего бизнеса смогли получить в прошлом году более 292 млрд руб. кредитов при помощи поручительств региональных гарантийных организаций.

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