Оператор «Северного потока» объявил об отставке директора Маттиаса Варнига с конца марта

Генеральный директор оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — Маттиас Варниг покинет пост главы компании в конце марта. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, дальнейшая эксплуатация Nord Stream 2 AG после ухода Варнига будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG. В заявлении подчеркивается, что Nord Stream 2 искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад генерального директора компании на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения и желает ему успехов во всех его будущих начинаниях».

В середине марта сообщалось, что немецкий энергетический концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке». Уточнялось, что концерн владел долей в 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода «Северный поток».

До этого стало известно, что Великобритания ввела санкции против Маттиаса Варнига.