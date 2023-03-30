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Министр Чекунков: индийские компании готовы вложить «миллиарды» в бывшие активы западных фирм в РФ

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Depositphotos

Компании из Индии проявляют интерес к бывшим активам западных фирм на внутреннем рынке России. Речь идет о потенциальных инвестициях на миллиарды долларов, приводит слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова РИА Новости.

При этом свою заинтересованность к бывшим активам западных фирм на российском рынке выражают крупнейшие индийские компании. В то же время российские власти готовы предоставить подобным компаниям доступ к участию в «конкурентных процессах» для претендования на активы фирм, покинувших Россию в связи с международными санкциями, пояснил он.

«Со стороны крупнейших индийских компаний заявлен интерес к активам, которые продают в России уходящие западные компании. Мы договорились, что пригласим их к участию в конкурентных процессах. Интерес (со стороны индийских компаний — «Газета.Ru») был предметным, несколько крупных компаний говорили об инвестициях в миллиарды долларов», — заключил Чекунков.

20 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может обратиться за помощью к Индии для создания более сильной коалиции, противостоящей России. Он, в частности, пытается убедить индийские власти принять жесткие меры по отношению к Москве. При этом в Нью-Дели отказались комментировать стремление Токио найти «общий язык» в отношении России.

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