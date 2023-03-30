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Власти США заявили о выделении $9,5 млрд на поддержку демократии в мире в 2022–2024 годах

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Emily Elconin/Reuters

Власти США заявили, что расходы на «поддержку демократии» в мире в 2022–2024 финансовых годах составят $9,5 млрд. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

«В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно $9,5 млрд… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру», — сказано в сообщении.

Ранее в заявлении британского кабмина сообщалось, что Великобритания выделит £500 тыс., чтобы помочь укрепить демократию в Грузии, «с целью создания условий для свободных и честных выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства».

До этого агентство по глобальному медиа США, как ожидается, получит $884,7 млн бюджетных средств в 2023 финансовый год, часть средств из которых пойдет на противостояние России в медиасфере Восточной Европы. Отмечалось, что «эти средства укрепят миссию USAGM [Агентство по глобальным медиа] по информированию, вовлечению и объединение аудитории по всему миру в поддержку свободы и демократии».

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