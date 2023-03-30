«Роснефть» и Indian Oil Company договорились об увеличении объема поставок нефти в Индию

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» и индийская нефтяная Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении объема поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Сообщение об этом пресс-служба российского предприятия опубликовала на своем сайте.

«В ходе поездки между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов», — указывается в сообщении.

Документ подписали в Индии главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья.

На этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил о 22-кратном росте экспорта российской нефти в Индию в 2022 году. 15 марта российский Минфин сообщил, что средняя цена российской экспортной нефти Urals за период с 15 февраля по 14 марта 2023 года составила $50,8 за баррель.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.