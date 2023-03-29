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Совет улемов запретил российским мусульманам маржинальную торговлю и короткие позиции

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) запретил российским мусульманам маржинальную торговлю и короткие позиции, сообщается на сайте ДУМ.

«Запрещается приобретать и проводить сделки с акциями компаний, целью создания которых является осуществление запрещенной шариатом деятельности (например, производство алкоголя, свиноводство, индустрия азартных игр и др.) <...> Запрещается приобретение акций посредством ростовщического займа от брокера <...> Запрещается заключение фьючерсных контрактов в отношении акций <...> Запрещается предоставлять акции компании в займы и в аренду», — указано в постановлении.

При этом, ДУМ также наложил особый исламский налог — закят — на акции во владении мусульман. Отмечается, что закят должен выплачиваться при достижении мусульманином нисаба — минимального достатка или имущества.

Ранее глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин заявил, что военнослужащие, которые являются участниками спецоперации на Украине и исповедуют ислам, могут не соблюдать пост во время Рамадана.

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