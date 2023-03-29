«Ъ»: ФСИН предложила «Ростеху» использовать труд заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пытается устроить российских заключенных на работу в государственную корпорацию «Ростех». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо с этим предложением главе «Ростеха» Сергею Чемезову от директора ФСИН Аркадия Гостева.

Отмечается, что «Ростех» направил письмо входящим в корпорацию предприятиям на дальнейшее рассмотрение. Источник в компании отметил, что «возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям».

В свою очередь, источник в «Ростехе» рассказал РИА Новости, что компания прорабатывает возможность привлечения осужденных к работе, не требующей высокой квалификации.

«Безусловно, на сборке ракет или самолетов эта сила не может быть задействована. Но на отдельных видах работ, не требующих высокой квалификации, почему нет?» — заявил он.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что российские Вооруженные силы успешно применяют в ходе специальной военной операции на Украине легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «Изделие 305Э».