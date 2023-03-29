Финкомитет сената США выяснил, что Credit Suisse помогает американцам уклоняться от налогов

Второй по объемам капитализации банк Швейцарии — Credit Suisse — помогает гражданам Соединенных Штатов уклоняться от уплаты налогов, несмотря на неоднократные предостережения властей США. Представителями Финансового комитета сената США была раскрыта схема с засекречиванием почти $100 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Речь в расследовании Финансового комитета идет о нераскрытии оффшорного счета на сумму почти $100 млн, принадлежащего одной американской семье. Кроме того, аналитики также выявили несколько десятков подозрительных вкладов на сумму более $700 млн, которые не были раскрыты, уточняется в статье.

«Расследование комитета выявило серьезные нарушения этого соглашения, включая ранее неизвестный, продолжающийся и потенциально преступный сговор, связанный с нераскрытием почти 100 миллионов долларов на секретных оффшорных счетах, принадлежащих одной семье американских налогоплательщиков», — говорится в документе Финкомитета сената США.

К моменту завершения расследования было выявлено 23 нераскрытых счета, принадлежащим сверхбогатым гражданам США с состоянием более $20 млн. В итоге комитет запросил у Credit Suisse информацию о любых других крупных незадекларированных счетах, чтобы не нарушать достигнутые в 2014 году соглашения после скандала с уголовными обвинениями в адрес швейцарской кредитной организации, признавшей себя виновной в содействии тысячам американских клиентов в сокрытии их оффшорных активов и доходов, заключается в заметке.

17 марта американские акционеры Credit Suisse подали судебный иск против банка и его руководства. Поводом стало обвинение в адрес второго по объемам капитализации швейцарского банка в нарушении американских законов о ценных бумагах. Руководство Credit Suisse не стало раскрывать перед инвесторами информацию об уязвимости во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг.