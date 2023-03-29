Путин: экономика России демонстрирует позитивную динамику

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, это стало возможно в том числе за счет освоения освободившихся ниш, которые до этого занимали западные компании.

«Российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счет тех, кто ушел с нашего рынка», — отметил президент.

Он также подчеркнул роль связей с быстрорастущими странами Востока и Юга.

Президент добавил, что экономический рост не должен расслаблять чиновников, так как необходимо обеспечить экономический суверенитет. При этом действовать нужно быстро, без проволочек и бюрократии.

Ранее американский журналист Фарид Закария спрогнозировал крушение экономики США из-за слабого доллара.