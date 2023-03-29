Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: экономика России демонстрирует позитивную динамику

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, это стало возможно в том числе за счет освоения освободившихся ниш, которые до этого занимали западные компании.

«Российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счет тех, кто ушел с нашего рынка», — отметил президент.

Он также подчеркнул роль связей с быстрорастущими странами Востока и Юга.

Президент добавил, что экономический рост не должен расслаблять чиновников, так как необходимо обеспечить экономический суверенитет. При этом действовать нужно быстро, без проволочек и бюрократии.

Ранее американский журналист Фарид Закария спрогнозировал крушение экономики США из-за слабого доллара.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях