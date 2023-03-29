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Издержки от преступности в России оценены в 2021 году в 1,75 трлн рублей

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Российские экономисты из Европейского университета, расположенного в Санкт-Петербурге, в статье «Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода» впервые рассчитали «цену» преступности в стране. По их данным, из-за преступных действий страна потеряла 1,75 триллиона рублей в 2021 году, пишет РБК.

Таким образом ущерб оказался равен 1,3% ВВП государства. В своей оценке они исходили из данных, сколько средств необходимо жертвам преступлений, чтобы компенсировать негативный опыт.

Эксперты заявили, что одно преступление в среднем можно оценить в 135,2 тысячи рублей. Это сумма, на которую необходимо увеличить годовой доход пострадавшего человека, чтобы он ощущал такую же удовлетворенность жизнью, как если бы правонарушения в его сторону не было совершено.

Так, согласно исследованию, жертвами преступлений себя считают 10,9% населения страны.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД РФ сообщил, что четверть от всех уголовных преступлений составили правонарушения с использованием IT-технологий.

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