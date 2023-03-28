Минторг США ввел ограничения на экспорт против двух фирм из России и еще девяти структур

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 11 структур, среди которых 2 фирмы из России. Об этом сообщает ТАСС со ccылкой на сборник официальных документов американского правительства.

Согласно его данным, бюро по вопросам промышленности и безопасности включило 11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и России в черный список, в том числе фирмы из РФ «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Отмечается, что данные структуры задействованы в активностях, противоречащих интересам нацбезопасности и внешней политики США.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства сообщало, что Министерство финансов США заявило об исключении из санкционных списков ряда дочерних структур Сбербанка. Согласно распространенному Минфином США документу, всего из-под санкций были выведены четыре «дочки» Сбербанка, зарегистрированные в Казахстане.