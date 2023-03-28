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Главный экономист Всемирного банка: в экономике может наступить «потерянное десятилетие»

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл допустил «потерянное десятилетие» в мировой экономике

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Wikimedia Commons

Главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Об этом говорится на сайте организации.

Такое положение дел плохо повлияет на решение насущных проблем: хронической бедности, различий в доходах и изменения климата, говорится в документе.

По оценке Гилла, с этим снижением можно справиться. В сложившейся ситуации власти должны стимулировать труд и инвестиции, а также повышать производительность.
Всемирный банк опубликовал доклад «Падение долгосрочных перспектив роста: тенденции, ожидания и политика». В документе говорится, что до 2030 года наметилась тенденция глобального роста ВВП до 2,2% в год. Такой показатель на треть меньше, чем было в 2000–2010-х.

Для развивающихся стран ожидается падение с 6% в первой декаде XXI века до 4% в период до 2030 года.

В выводах доклада подчеркивается, что «это снижение будет намного круче в случае глобального финансового кризиса или рецессии».

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова заявила, что россияне осознают, что вопреки давлению со стороны стран НАТО в РФ нет предпосылок для перехода экономики на военные рельсы, о которых твердят западные экономисты.

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