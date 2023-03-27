Всемирный банк: «предел скорости» мировой экономики снизится до минимума за 30 лет

«Предел скорости» мировой экономики, который представляет максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти без инфляции, к 2030 году снизится до минимума за 30 лет. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка передало«Прайм».

«Согласно прогнозам, «предел скорости» мировой экономики – максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию – к 2030 году упадет до самого низкого значения за тридцать лет», — цитирует агентство доклад.

Авторы документа уточнили, что почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогресс и процветание мировой экономики в течение последних трех десятилетий, теряют силу.

Всемирный банк допустил «потерянное десятилетие» для мировой экономики по причине потенциального снижения темпов ее роста.

«...В период с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии этого века, и составят 2,2% в год», — считают авторы доклада.

Ранее Reuters сообщило, что Всемирный банк, Еврокомиссия и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд.