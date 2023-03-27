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«Нефтьмагистраль» приобрела сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Торговый дом «Нефтьмагистраль» приобрел сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, сделка произошла в конце марта 2023 года. До 23 марта владельцами сети кафе были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев, которым принадлежало по 50% ООО «Селена». Оба бизнесмена пока не прокомментировали продажу. Также сумма сделки не раскрывается.

Торговый дом «Нефтьмагистраль» — частная независимая сеть многофункциональных АЗС.

Ранее глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов заявил, что компания не собирается продавать свои автозаправочные станции. Он также подчеркнул, что «ЛУКойл» намерен и дальше модернизировать свои АЗС. Алекперов уточнил, что на данный момент в России функционирует около 3 тыс. автозаправочных станций компании.

До этого сообщалось, что часть сети АЗС «ЛУКойла» могут купить EKA и «Нефтьмагистраль». Вместе с тем источник в «ЛУКойле» сообщил изданию, что компания в данный момент обсуждает продажу АЗС с российским инвесторами, при этом не уточнив, с какими именно и какая часть сети выставлена на продажу.

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